Эксперт прокомментировал решение суда Гааги по украинским активам в Крыму

Экономист, преподаватель РАНХиГС при Президенте России Владислав Гинько прокомментировал решение суда Гааги по активам украинских компаний в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хотелось бы посмотреть на аргументацию суда при принятии такого решения. Но уже точно понятно, что оно не учитывает такие важные обстоятельства, как взаимоотношения между двумя странами на протяжении десятков лет, взаимосвязи двух экономик. Нужно признать, что экономика Украины всегда зависела от экономики России, и Москва не отходит от позиции, что нам надо выстраивать прагматические отношения, работать в сторону позитива. А судебное решение в Гааге как раз мешает этому. Россия и Украина могут решить все свои вопросы за круглым столом, и обсуждать их лучше в доверительном и уважающем друг друга формате», – сказал Гинько.

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Он также подчеркнул, что «судебные решения в таком виде являются для нас неприемлемыми».

Ранее сообщалось, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям.