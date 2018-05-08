Путин назначил Медведева премьер-министром

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Председателем Правительства Российской Федерации», — сказано в тексте документа.

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Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 8 мая.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России.

За кандидатуру Медведева проголосовали 374 депутата (83,1%), против – 56. Всего проголосовало 430 человек.