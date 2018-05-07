Стало известно, когда Госдума рассмотрит кандидатуру нового премьера

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что Госдума рассмотрит кандидатуру председателя правительства на пленарном заседании 8 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Завтра кандидатура будет рассматриваться. В 15.00 часов будет Совет Думы, но я уверен, что будет рассматриваться завтра кандидатура по аналогии с тем, как это было 6 лет назад», — сказал Нилов.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства.

Как стало известно, Путин поручил правительству продолжать действовать до назначения нового состава кабмина.