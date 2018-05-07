Правительство ушло в отставку

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Правительство России ушло в отставку после инаугурации президента. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«В соответствии со статьей 116 Конституции России и статьей 35 Федерального конституционного закона «О Правительстве России» Правительство России слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом», — сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин вступил в должность президента России на новый шестилетний срок.

Путин произнес речь президентской присяги в Кремле.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — произнес он.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин вручил ему символы государственной власти и объявил о вступлении в должность. Присутствующие в Андреевском зале исполнили гимн России.