МИД Турции понадеялся на безвизовый режим с Россией до конца года

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу надеется, что визовый режим с Россией будет отменен или облегчен до конца когда. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN Turk.

«Думаю, что визы с Россией, хоть частично, будут отменены. Возможно, к концу этого года президенты двух стран во время разговора по телефону или при первой личной встрече скажут: «Давайте наконец отменим визы», — сказал Чавушоглу.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в стране ожидают 6 млн туристов из России в 2018 году.