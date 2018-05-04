Минсельхоз ожидает снижение объема сбора зерна

Министерство сельского хозяйства прогнозирует снижение объема сбора зерна в 2018 году до 115 млн тонн. Об этом сообщает RNS со ссылкой на доклад о ходе и результатах реализации в 2017 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

«Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2018 году прогнозируется в объеме 115 млн. тонн (85% к уровню 2017 года)», — говорится в документе.

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Министерство ожидает, что сбор сахарной свеклы сократится на 24%, до 39,3 млн тонн.

Также Минсельхоз прогнозирет рост урожая овощной продукции.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила экспорт зерна более чем на 40%.