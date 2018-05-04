«Ъ»: Украина пожаловалась на Росавиацию

Госавиаслужба Украины пожаловать на Росавиацию в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Госавиаслужба Украины направила в ICAO жалобу на Росавиацию, которая одобряет эксплуатацию самолетов разработки концерна «Антонов» с нарушением процедур», — сообщает издание.

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Источники «Ъ» рассказали, недовольство Киева вызвало то, что российские власти выдавали разрешения на полеты Ан-24, Ан-26, Ан-74 и Ан-124-100 «Руслан» без привлечения концерна.

По мнению Украины, авиавласти России создают «опасный прецедент, несущий угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре» стран, где работают самолеты «Ан».

Ранее сообщалось, что власти Украины запретили поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов.