Сбербанк резко понизил ставки по потребкредитам

Сбербанк понизил ставки по потребительским кредитам без обеспечения. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Как стало известно, ставки по потребкредитам размером свыше 1 млн руб. уменьшены на 8 процентных пунктов (11,9% годовых).

«Снижение ставки для кредитов на сумму от 300 тыс. до 1 млн руб. составило 1–4 п. п., новые ставки — 11,9–15,9 %. Ставки на суммы 30–300 тыс. руб. останутся неизменными и составят 12,9–19,9%», — заявили в банке.

Также Сбербанк сообщил, что для своих зарплатных клиентов он увеличил максимальную сумму кредита — с 3 до 5 млн руб. Помимо этого, кредитная организация снизила минимальный возраст заемщика с 21 года до 18 лет.