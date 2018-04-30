«Газпром» сообщил о завершении строительства первой нитки «Турецкого потока»
Руководство компании «Газпром» сообщило об успешном завершении строительства морской части первой нитки «Турецкого потока», передает РИА «Новости».
«Сегодня у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток», — заявили в компании.
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Сообщается, что сооружение приемного терминала ведется в районе турецкого поселка Кыйыкей. Строительством глубоководного участка первой нитки занималось судно Pioneering Spirit компании Allseas, которое также продолжит укладку глубоководной части второй нитки «Турецкого потока» в третьем квартале 2018 года.
Ранее сообщалось, что «Газпром» не увидел рисков реализации проекта «Турецкий поток».