Bloomberg: США поставили ультиматум ЕС и Канаде в «торговой войне»

Власти Соединенных Штатов потребовали от стран Евросоюза и Канады согласиться на квоты на экспорт металлов в США. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы просим всех согласиться если не на тарифы, то на квоты», — сказал министр торговли США Уилбур Росс.

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Он также добавил, что они должны принять решение по данному вопросу до 1 мая 2018 года.

Как отмечается, если страны ЕС и Канады откажутся принять квоты, США введут пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа может продлить после 1 мая отсрочку на введение пошлин на сталь и алюминий для ряда стран.