Стало известно, сколько денег вывели из России за 17 лет

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что более $430 млрд незаконно вывели из России за период с 2000 года по 2017 год. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По независимым оценкам, с 2000 года по 2017 год из нашей страны было вывезено порядка $430,7 млрд. Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики», — сказал Бондарев.

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Он также отметил, что незаконный вывод капитала из России является одной из ключевых проблем, разрешение которых существенно повлияет на реализацию возможностей прорывного развития в различных секторах экономики.

Ранее сообщалось, что чистый отток капитала из России сократился на $3 млрд.