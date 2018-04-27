Путин предостерег от обращения к «новому изданию советского Госплана»

Президент России Владимир Путин заявил, что при регулировании госпроизводства нельзя скатиться к новому изданию советского Госплана. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе встречи с советом законодателей глава государства сказал, что важным в сфере обеспечения безопасности и других критических направлениях является льготирование.

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«Есть и другие способы избежать негативных явлений, связанных с перепроизводством, но ни в коем случае нам нельзя скатиться к новому изданию советского Госплана. Там уже все настолько все регламентировали, что это просто убило, собственно говоря, в значительной степени, нанесло ущерб экономике. И мы, конечно, не можем это повторять», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин рассчитывает на эффективную работу нового правительства с парламентом.