ЕЦБ: протекционизм может негативно сказаться на экономике еврозоны

Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что события, связанные с торговым протекционизмом в мире, могут оказать негативное влияние на перспективы экономического роста в еврозоне. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Последние события (в области протекционизма) имели глубокое и быстрое воздействие на доверие бизнеса и экспортеров. А это, в свою очередь, может сказаться на перспективах (экономического) роста еврозоны», — сказал Драги.

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Ранее глава Европейского центрального банка сообщил, что ЕЦБ продолжит мониторить динамику обменного курса евро.

Он также добавил, что программа ЕЦБ по выкупу активов с рынка может быть продлена на период после сентября текущего года.

Драги подчеркнул, что программа будет пролонгироваться, пока Совет управляющих ЕЦБ не увидит устойчивого приближения инфляции в еврозоне к цели регулятора — чуть ниже 2%.