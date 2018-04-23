Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

Наступившая рабочая неделя будет шестидневной. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Уточняется, что россияне будут работать с понедельника по субботу включительно. Впоследствии граждан ждут четыре выходных дня подряд.

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Как стало известно, выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля. А среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье.

В этой связи, майские выходные начнутся с воскресенья, 29 апреля, по среду, 2 мая, включительно.

Ранее россиянам напомнили о длинных выходных в июне.