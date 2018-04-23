В Fitch подтвердили рейтинг Москвы на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом

В международном рейтинговом агентстве Fitch подтвердили долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) столицы в иностранной и национальной валютах на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, московский краткосрочный РДЭ Fitch подтвердил на уровне «F3», а рейтинг приоритетного необеспеченного долга — на уровне «BBB-».

Реклама

«Экономика Москвы является сильной, диверсифицированной и ориентированной на услуги, что обеспечивает устойчивую поддержку высоким финансовым показателям», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает разумность фискальной политики городских властей и их консервативный подход к управлению долгом. За счет минимизации долговых обязательств долговой портфель Москвы значительно уменьшился.

Ранее в Fitch рассказали, когда российские банки могут столкнуться со сложностями.