Власти США распорядились экстренно проверить двигатели Boeing 737

Boeing 737 The Boeing Сompany

Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось провести экстренную проверку двигателей самолетов Boeing 737. Об этом пишет Fortune.

Решение ведомства вызвано недавним инцидентом с одним из лайнеров компании, один из двигателей которого взорвался в полете.

Реклама

В общей сложности проверка коснется 680 двигателей CFM56-7B, 352 из которых установлены на американских самолетах.

Аналогичное распоряжение отдало и Европейское агентство авиационной безопасности, передает Reuters.

17 апреля у самолета авиакомпании Southwest Airlines на высоте 10 тыс. метров взорвался левый двигатель, обломок которого разбил иллюминатор и убил пассажирку.