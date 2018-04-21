Власти США распорядились экстренно проверить двигатели Boeing 737

Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось провести экстренную проверку двигателей самолетов Boeing 737. Об этом пишет Fortune.

Решение ведомства вызвано недавним инцидентом с одним из лайнеров компании, один из двигателей которого взорвался в полете.

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В общей сложности проверка коснется 680 двигателей CFM56-7B, 352 из которых установлены на американских самолетах.

Аналогичное распоряжение отдало и Европейское агентство авиационной безопасности, передает Reuters.

17 апреля у самолета авиакомпании Southwest Airlines на высоте 10 тыс. метров взорвался левый двигатель, обломок которого разбил иллюминатор и убил пассажирку.