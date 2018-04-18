Недельная инфляция в России составила 0,1%

Инфляция в России с 10 по 16 апреля составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедший период цены на сахар-песок выросли на 0,9%, свинину — на 0,6%, пшено, муку и маргарин — на 0,2-0,3%.

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Вместе с тем гречневая крупа подешевела на 0,7%, пастеризованное молоко — на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%: картофель, белокочанная капуста, морковь, помидоры подорожали на 1,4-3,6%, а лук и яблоки — 0,8%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%, а на дизельное топливо – на 0,5%.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев сообщил, что регулятор ожидает инфляцию в июне на минимальном уровне.