Реальный эффективный курс рубля снизился на 1%

Реальный эффективный курс рубля по предварительной оценке в период с января по март снизился на 1%, в марте — на 0,3%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Как стало известно, реальный курс рубля к доллару в марте снизился на 0,6% по сравнению с февралем, к евро — не изменился.

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Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в марте снизился на 0,3%.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу снизился на 2,53 руб, до 76,75 рубля., курс доллара уменьшился на 2 руб., до 62,06 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 2,24 руб., составив 68,67 руб.

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