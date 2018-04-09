Минстрой поддерживает инициативу о страховании жилья в России

Минстрой поддерживает инициативу о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) в России. Об этом министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил корреспонденту «Газеты.Ru».

«Это абсолютно правильно. Если брать советский опыт, мы его любим часто критиковать, но на самом деле, там было много разумного и здравого. На мой взгляд, это разумное и правильное решение. Мы полностью поддерживаем», — сказал Мень.

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По его словам, будет не просто реализовать инициативу, администрировать ее.

Он также добавил, что новшество никак не отразится на ценах, не вызовите их роста.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, в том числе от пожаров, должен быть принят как можно скорее.