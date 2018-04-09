Суд отклонил апелляцию «дочки» Siemens на отказ в иске по турбинам в Крыму

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего арбитража, который отклонил иск российской «дочки» немецкого концерна Siemens к структурам «Ростеха». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, апелляционная инстанция отклонила жалобу истца, производителя спорных турбин ООО «Сименс технологии газовых турбин», на вынесенное 10 января решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу.

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«Решение… оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил председательствующий судья.

Ранее сообщалось, что «Ростех» подал кассацию на отказ во встречном иске к Siemens.

В начале января арбитражный суд Москвы отклонил иск российской «дочки» Siemens к структурам «Ростеха» — ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ООО ТПЭ) и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (ОАО ТПЭ) — об истребовании у ответчиков турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций.