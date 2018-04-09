Пескова спросили о возможном ответе России на санкции США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных ответных мерах России на санкции США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ситуация анализируется, во главу угла ставятся исключительно интересы нашей страны», — сказал Песков.

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Он также подчеркнул, что кабмин делает все необходимое для минимизации негативных последствий после введения новых санкций США.

Помимо этого, Песков добавил, что в Кремле внимательно наблюдают за процессами на фондовом рынке России, а также находятся в координации с правительством.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что введенные США антироссийские санкции являются помехой для деятельности российских компаний.