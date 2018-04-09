«Ренова» снизит свою долю в Sulzer

Швейцарская компания Sulzer договорилась с «Реновой» Виктора Вексельберга о выкупе 5 млн своих акций. Об этом говорится в сообщении Sulzer.

Как стало известно, доля «Реновы» в капитале Sulzer снизится до 48,83%.

«Sulzer находится в тесном контакте с органами власти и считает, что эта сделка позволит снять любые сомнения относительно независимости компании Sulzer от группы компаний «Ренова», — сказано в заявлении компании.

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Ранее сообщалось, что США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.

В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.