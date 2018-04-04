Медведев заявил о необходимости ограничить работу хостелов

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с членами «Справедливой России» выразил уверенность в необходимости введения ограничений для работы хостелов на законодательном уровне, передает РИА «Новости».

«Медведев обратил внимание, что в нормативных документах нет такого термина, на самом деле это гостиницы в жилых домах… Премьер также считает, что нужно вводить ограничения на их функционирование, в частности чтобы хостел мог открыться только на первом этаже, если на это согласны три четверти всех жильцов дома и жители всех соседних квартир», — сказал лидер партии Сергей Миронов.

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По словам Миронова, рассматриваемые меры планируется наделить обратной силой, чтобы процедуру проверки смогли пройти все хостелы, «независимо от времени открытия».

Ранее Медведев выступил за проведение реновации в регионах.