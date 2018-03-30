Трамп заподозрил Amazon в неуплате налогов

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что компания Amazon платит недостаточно налогов.

«В отличие от остальных, они (Amazon) выплачивают мало налогов властям штатов и местным органам управления или и вовсе не платят, используя нашу почтовую систему в качестве своего курьера (нанося огромные потери США) и вытесняя с рынка многие тысячи ритейлеров!» — написал Трамп.

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Он также отметил, что начал говорить об этом задолго до президентских выборов в 2016 году.

Ранее СМИ сообщили, что основатель компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории.