Песков прокомментировал возможный запрет Лондона на продажу евробондов России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможный запрет на продажу российских евробондов на фондовом рынке Лондона не может не наносить урон реноме Британии в глазах инвесторов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы очень внимательно наблюдаем за этим. Безусловно, это очень важная субстанция, которая касается в целом имиджа стран как надежных экономических партнеров. Конечно, такие решения не могут не наносить вред реноме этих стран в плане их взаимоотношений с другими инвесторами», — сказал Песков.

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Он также добавил, что власти внимательно отслеживают и наблюдают за такими заявлениями.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение по введению запрета на продажу Россией суверенных долговых бумаг на фондовом рынке Лондона.