Центробанк будет настраивать регулирование для роста качественной ипотеки

Глава Банк России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что ЦБ будет настраивать свое регулирование таким образом, чтобы развивалась качественная ипотека.

«Ипотека растет хорошими темпами, мы заинтересованы в том, чтобы у нас росла качественная ипотека, поэтому у нас регулирование подстроено под то, — и будет настраиваться дальше под то, — чтобы именно росла качественная ипотека», — сказала Набиуллина.

Ранее сообщалось, что объем выдачи ипотечных кредитов в России с начала года увеличился в два раза.