Трамп ввел торговые ограничения в отношении Китая
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о торговых ограничениях в отношении Китая. Об этом сообщает The Hill.
Трамп уверен, что торговля США с Китаем привела к серьезному дефициту американской экономики.
По его словам, введенные пошлины на импортные китайские товары могут нанести ущерб китайской экономике в размере $60 млрд.
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«Это — первая [мера] из множества», — подчеркнул Трамп.
Ранее сообщалось, что США задумались об инвестиционных ограничениях против Китая.