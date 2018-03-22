Трамп ввел торговые ограничения в отношении Китая

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о торговых ограничениях в отношении Китая. Об этом сообщает The Hill.

Трамп уверен, что торговля США с Китаем привела к серьезному дефициту американской экономики.

По его словам, введенные пошлины на импортные китайские товары могут нанести ущерб китайской экономике в размере $60 млрд.

Реклама

«Это — первая [мера] из множества», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что США задумались об инвестиционных ограничениях против Китая.