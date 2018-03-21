В Минпромторге выступили против обнуления пошлин на электромобили

Министерство промышленности и торговли выступает против обнуления пошлин на электромобили, так как это негативно повлияет на их производство в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя министерства.

«Мы указывали, что обнуление ввозных таможенных пошлин на данную технику (электромобили) в среднесрочной перспективе негативным образом скажется на развитии производственных компетенций», — сказал представитель.

В 2017 году сообщалось, что производитель электромобилей Tesla стал крупнейшей в мире автокомпанией по капитализации.