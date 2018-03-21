Стало известно, когда «Газпром» и «Нафтогаз» проведут переговоры

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» по контрактам между компаниями на поставку российского газа на Украину и его транзит состоятся в конце марта 2018 года в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

«Газпром» и «Нафтогаз» встретятся в конце в марта в Европе», — заявил Коболев.

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Он также отметил, что стороны обсудят и вопросы выплаты «Газпромом» компенсации по решению Стокгольмского арбитража.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» поддержал требования сенаторов США заблокировать «Северный поток — 2».