Украина взыскала с «Газпрома» все, что у него было на территории страны

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина взыскала с «Газпрома» уже более 100 млн гривен (около $3,8 млн). Об этом сообщает RNS.

«Мы уже взыскали часть средств — все, что фактически было у «Газпрома» на территории Украины. Было описано, арестовано и взыскано в госбюджет Украины более 100 млн гривен», — сказал Петренко.

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Он также подчеркнул, что министерство будет работать и по другим судебным решениям, в том числе по решению Стокгольмского арбитража.

Ранее сообщалось, что «Газпром» будет вынужден заключить новый контракт с Украиной.