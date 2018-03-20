Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Саратовских авиалиний»
Глава Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» было приостановлено. Об этом сообщает RNS.
«Приостановка (действия сертификата эксплуатанта) была произведена», — сказал Басаргин.
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В Росавиации рассказали, что ограничения срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» были введены до 27 апреля 2018 года.
Ранее сообщалось, что Росавиация выявила нарушения у «Саратовских авиалиний».