«Ъ»: неналоговые платежи попадут в налоговый кодекс

Часть неналоговых платежей войдут в Налоговый кодекс (НК). Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Из нескольких десятков обязательных платежей в НК планируется включить шесть наиболее близких к налогам, включая утилизационный и экологический сборы. Часть таких платежей может быть включена в НК уже в этом году», — сообщает издание.

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Поясняется, что переход контроля уплаты налогов к ФНС должен повысить невысокую платежную дисциплину. Как стало известно, в прошлом году из 6,5 млрд руб. экологического сбора удалось собрать менее четверти.

При этом изначально сама идея инвентаризации неналоговых платежей вносилась в Белый дом как способ ограничить их рост и дать бизнесу гарантии неувеличения нагрузки в кризис. Разрешить этот парадокс Белый дом рассчитывает в ходе консультаций с бизнесом и депутатами.

Источник в правительстве рассказал «Ъ», что в НК планируется включить всего шесть неналоговых платежей, близких к налогам.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что налоговая система в стране не будет меняться до конца 2018 года.