Предприниматели Удмуртии получили гарантии по линии МСП на сумму более 2,1 млрд рублей

Предприниматели Республики Удмуртия получили по линии Корпорации МСП гарантии и поручительства на сумму более 2,1 млрд руб., что позволило им привлечь заемные средства для реализации проектов в приоритетных отраслях экономики на сумму 4,5 млрд руб. Об этом сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман во время встречи с руководством региона и представителями бизнеса, говорится в пресс-релизе организации.

По его словам, во всех Удмуртской Республики предоставляются услуги корпорации МСП. В 2017 году в регионе было проведено 9 тренингов по программам «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства», обучение прошло 116 человек.

Помимо этого, во время встречи были представлено пять новых инвестиционных проектов, которые могут получить финансирование по линии МСП. Общий объём поддержки данных проектов может составить 841,5 млн руб. Общий объём инвестиций в данные проекты составляет более 1 млрд руб.