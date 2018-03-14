МЭР сообщило об ускорении роста ВВП России

Рост ВВП России в январе 2018 года ускорился до 2% с декабрьских 1,4%. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.

«По оценке Минэкономразвития России, в январе рост российской экономики ускорился до 2% год к году (1,4% год к году в декабре, 1,2% год к году в четвертом квартале 2017 года). Улучшение динамики ВВП связано в первую очередь с восстановлением промышленного производства, которое в январе выросло на 2,9% год к году», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что ВЭБ прогнозирует увеличение ВВП до 1,8% в 2018 году.