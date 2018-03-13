Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз по росту мирового ВВП на текущий год на 0,2 процентного пункта, до 3,9%. Об этом сообщается в материалах организации.

Также стало известно, что оценка на 2019 год была улучшена на 0,3 пункта, до 3,9%.

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Уточняется, что за 2017 год рост глобального ВВП составил 3,7%. Эксперты отметили, что это был самый сильный результат с 2011 года.

Ранее сообщалось, что ОЭСР понизила прогноз по росту ВВП России.