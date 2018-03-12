Орешкин: скорость оказания услуг в Росреестре выросла почти два раза

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил на итоговом заседании коллегии Росреестра, что скорость оказания услуг Росреестром выросла почти в два раза за последний год. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Скорость выросла почти в два раза», — сказал Орешкин.

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По его словам, если ранее речь шла о 10 днях, то по итогам 2017 года — 7 дней.

В свою очередь глава Росреестра Виктория Абрамченко отметила, что за десять лет скорость оказания услуг в учетно-регистрационной сфере увеличилась в 5 раз.

Ранее сообщалось, что число заявлений о пересмотре кадастровой стоимости недвижимости выросло в 2,5 раза в январе.