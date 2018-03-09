Еврокомиссия предложила Украине €1 млрд помощи

Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до €1 млрд для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

«Предложение следует за запросом украинской власти и прямыми дискуссиями между президентом Комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко» , — говорится в заявлении.

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Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что предложение о четвертой программе макрофинансовой помощи свидетельствует об обязательствах ЕС по солидарности с Украиной.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отказала Украине в предоставлении €600 млн. Представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что фонд выдвигает четыре требования к Украине для получения следующего транша.