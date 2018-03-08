Товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем на треть

Товарооборот между Россией и Китаем за первые два месяца 2018 года вырос на 36,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные таможенного управления КНР.

Объем двусторонней торговли за два месяца достиг $15,76 млрд. Китайский экспорт в Россию показал рост в 40% и составил $7,48 млрд, а импорт из России вырос на 34,1% до $8,29 млрд.

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В прошлом году товарооборот между Китаем и Россией вырос на 20,8% по сравнению с 2016 годом и составил $84 млрд.

Ранее сообщалось, что темпы роста ВВП Китая ускорились впервые с 2010 года.