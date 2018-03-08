Британия и Саудовская Аравия договорились о миллиардном торговом сотрудничестве

Великобритания и Саудовская Аравия во время официального визита принца Мухаммеда бен Салмана пришли к соглашению о взаимном торговом и инвестиционном сотрудничестве на сумму около 65 млрд фунтов стерлингов, передает Reuters.

«Это значительный толчок для благосостояния страны, а также явная демонстрация уверенности в нашей экономике, несмотря на подготовку к выходу из Европейского союза (в результате голосования по Brexit — «Газета.Ru»)», — отметил представитель офиса премьер-министра Терезы Мэй.

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Данное соглашение предполагает прямые инвестиции в экономику Британии и государственные закупки с обеих сторон. Договор будет действовать в течение нескольких лет.

В 2017 году сообщалось, что Британия заплатит до €65 млрд за Brexit.