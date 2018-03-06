Иран предложил ввести безвизовый режим для туристов из России

Глава иранской делегации на Саратовском экономическом форуме, председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламского Совета Ирана Алаэддин Боруджери предложил ввести безвизовый режим для туристов из России и Ирана, передает РИА «Новости».

«Мы предлагаем ввести безвизовый режим для поездок туристов Ирана и России, это помогло бы развитию туризма между странами», — сказал он.

Иранский турпоток в Россию вырос по итогам 2016 года почти на 70% благодаря проекту «Русское гостеприимство», в рамках которого реализуется направление халяльного туризма.