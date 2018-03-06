«Нафтогаз» собирается взыскать с «Газпрома» дополнительные $20 млрд

Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания собирается доказать в суде, что ставка транзита российского газа через Украину занижена в два раза, в результате чего Украина с 2009 года недополучила около $20 млрд. Об этом сообщает RNS.

«Мы считаем, что стоимость транзита через Украину занижена приблизительно в два раза. И мы будем пробовать доказать это в рамках еще одного арбитражного процесса. В период с 2009 года и по настоящее время приблизительно мы недополучили $20 млрд», — сказал Витренко.

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Ранее коммерческий директор «Нафтогаза» сообщил о готовности вести переговоры с «Газпромом» для нормализации отношений.

Также стало известно, что «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» уведомление о намерении начать процедуру расторжения газовых контрактов через суд.