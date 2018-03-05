Трамп: сталелитейная и алюминиевая промышленность США мертвы

Президент США Дональд Трамп заявил, что сталелитейная и алюминиевая промышленность страны мертвы и настало время для перемен.

«Мы проигрываем почти во всех торговых соглашениях. Наши друзья и враги уже много лет пользуются преимуществами за счет США. Наши стальная и алюминиевая промышленность мертвы. Извините, пришло время для перемен!», — написал Трамп в твиттере.

Реклама

Ранее сообщалось, что повышение ввозных пошлин на сталь и алюминий в США вызвало неоднозначную реакцию во многих странах. Решение Соединенных штатов вызвало обеспокоенность в Москве, Европейской комиссии, Китае.

1 марта президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.