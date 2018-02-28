Сотрудникам CFTC разрешили торговать биткоинами

Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США, являющаяся основным регулятором сырьевого рынка страны, разрешила сотрудником проводить операции с криптовалютами в личных целях. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что это произошло после того, как комиссия разрешила биржам CBOE и CME торговать фьючерсами на биткоин. При этом сотрудникам нельзя проводить операции с привлечением заемных средств и использованием инсайдерской информации биржи.

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