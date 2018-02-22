Госдума обязала банки информировать владельцев кредитных карт о задолженности

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об информировании пользователей банковских карт с овердрафтом о задолженности и остатке лимита кредитования. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Клиенты путают объем средств, находящихся на счете, с тем кредитным лимитом, который они могут использовать для приобретения товаров и услуг, и в результате оказываются должны банку по овердрафту», — сказал глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

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Авторы закона считают, что предоставление актуальной информации об имеющейся задолженности и остатке лимита кредитования позволит заемщику объективно оценивать свое финансовое состояние и будет способствовать снижению уровня закредитованности населения.

В прошлом году сообщалось, что банки могут начать информировать клиентов о балансе на картах после каждой операции.