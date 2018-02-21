Источник рассказал подробности о продлении санкций ЕС против России

По словам источника в Евросоюзе, санкции в отношении граждан и юридических лиц России и Украины, введенные ЕС, могут быть продлены без обсуждения 26 февраля, передает РИА «Новости».

«Это может быть одобрено уже на ближайшем заседании глав МИД. Это необязательно, но нет причин не сделать этого в следующий понедельник», — сказал источник.

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Он также отметил, что решение будет включено в список вопросов «А», решения по которым принимаются без обсуждения. Вместе с этим, подчеркнул он, в список не будет внесено серьезных изменений, запланированы «незначительные технические изменения данных в отношении некоторых фигурантов».

Ранее источник сообщал, что ЕС в марте продлит на полгода санкции против россиян.