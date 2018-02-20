В Госдуме рассказали о нареканиях подхода к ставке индексации пенсий

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что подход к ставке индексации пенсий вызывает у депутатов серьезные нарекания. Об этом сообщает RNS.

«Предельный размер индексации в 2,9% взят не с потолка, а в соответствии с формулой, регламентированной действующим законодательством. Другое дело, что прогнозируемый темп роста прожиточного минимума пенсионера, заложенный в федеральный бюджет на 2018 год, равнялся 4,1%. Я уже в прошлом году предлагал индексацию на показатель прогноза, который также был выше фактического, но на тот момент правительство не решилось поддержать эту инициативу», — сказал Нилов.

Ранее Минтруд рассказал, насколько могут увеличиться социальные пенсии с 1 апреля.