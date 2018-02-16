Песков о ситуации вокруг «Норникеля»: Кремль не может вмешиваться в отношения акционеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что Кремль не может вмешиваться в отношения между акционерами «Норильского никеля», сообщает РИА «Новости».

«Кремль не может участвовать в отношениях акционеров, это первое. Путину никто не рассказывал, следим по сообщениям СМИ», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассказывали ли президенту акционеры «Норникеля» о желании выкупить часть пакетов акций друг у друга.

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Песков отметил, что «Норникель» выполняет огромные по объему социальные и экологические программы и занимается и вопросами переселения северян «на материк», и многими другими проблемами

«Поэтому компания чрезвычайно важная, которая динамично развивается и демонстрирует очень положительные результаты. Безусловно, мы надеемся, что ведущиеся какие-то дискуссии, если они действительно ведутся, они никоим образом не помешают этой позитивной динамике в развитии компании», — заявил Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что «Русал» хочет заблокировать сделку по продаже акций «Норникеля» Абрамовичем в суде.