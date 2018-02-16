Ткачев: Россия намерена остаться мировым лидером по поставкам пшеницы

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что Россия намерена остаться мировым лидером по поставкам пшеницы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что даже при уменьшении объемов сбора пшеницы лидерство на мировом рынке мы сохраним», — сказал Ткачев.

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Он подчеркнул, что это будет возможно осуществить благодаря двум рекордным урожаям последних лет.

Министр также добавил, что Россия в текущем году может собрать более 110 млн тонн зерна.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз направит на экспорт 500 тысяч тонн зерна из госфонда.