В Минфине рассказали, почему США не стали вводить санкции против ОФЗ России

Замминистра финансов Сергей Сторчак рассказал «Газете.Ru», почему США не стали вводить санкции против российских ОФЗ.

«Возможно, мнение у них формировалось в процессе работы над документом. Аналитический документ, который в итоге был представлен, был сделан на самом высоком уровне. Выводы там однозначные сделаны: российский долговой рынок встроен в глобальный рынок, поэтому ограничения на операции, на долговом рынке России, будет иметь отрицательные последствия для глобального рынка», — сказал Сторчак.

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Он подчеркнул, что мир стал глобальным, а все рынки зависят друг от друга.

Ранее министерство финансов США предупредило, что расширение санкций против российского суверенного долга может дестабилизировать глобальные финансовые рынки.