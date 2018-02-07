Недельная инфляция в России составила 0,1%

Инфляция в России с 30 января по 5 февраля составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 0,4%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедший период цены на вареную колбасу, мороженую рыбу, сметану, пшено и соль выросли на 0,2-0,7%.

Реклама

Вместе с тем гречневая крупа подешевела на 1,1%, куриные яйца — на 0,6%, свинина, куры, сахар-песок, мука и вермишель — на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,4%: на картофель, белокочанную капусту и морковь — 1,3-1,9%.

Цены на автомобильный бензин не изменились.